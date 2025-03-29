Благодійний фонд "Деполь Україна" розпочав новий проєкт, в рамках якого надається грошова допомога у Харкові та інші послуги для вразливих категорій населення.

В Україні стартував новий проєкт благодійного фонду Depaul Ukraine ("Деполь Україна"), що надасть грошову допомогу у Харкові переселенцям та вразливим категоріям населення, повідомляє Politeka.

За словами організаторів, у рамках програми передбачено низку послуг, зокрема безкоштовні дитячі групові заняття та заняття з батьками. Грошова допомога у Харкові стане однією з основних складових проєкту. Вразливі категорії громадян можуть отримати матеріальні виплати до 20 тис. грн на медичні потреби, а також підтримку для відновлення документів, соціальних виплат та пільг.

Проєкт передбачає надання психологічних послуг для дітей та дорослих у вигляді індивідуальних консультацій, а також житлову підтримку, зокрема ремонт житла, постачання твердого палива, обігрівачів та теплих речей для зимового періоду.

Окрім цього, надаватиметься безпечне житло в спеціалізованих центрах. Юридичні послуги включають консультації щодо відновлення документів, супровід у випадках порушення прав людини та підтримку у правовому захисті. Благодійний фонд також підтримує звернення щодо соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб.

Програма "Інтегрована підтримка вразливих сімей" реалізується за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, Карітас Канади та Карітас Англії і Уельсу. Для отримання додаткової інформації слідкуйте за оновленнями фонду.

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