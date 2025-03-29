Благотворительный фонд "Деполь Украина" начал новый проект, в рамках которого оказывается денежная помощь в Харькове и другие услуги для уязвимых категорий населения.

В Украине стартовал новый проект благотворительного фонда Depaul Ukraine ("Деполь Украина"), который предоставит денежную помощь в Харькове переселенцам и уязвимым категориям населения, сообщает Politeka.

По словам организаторов, в рамках программы предусмотрен ряд услуг, в том числе бесплатные детские групповые занятия и занятия с родителями. Денежная помощь в Харькове станет одной из основных составляющих проекта. Уязвимые категории граждан могут получить материальные выплаты до 20 тыс. грн на медицинские нужды, а также поддержку для восстановления документов, социальных выплат и льгот.

Проект предусматривает предоставление психологических услуг для детей и взрослых в виде индивидуальных консультаций, а также жилищную поддержку, в частности, ремонт жилья, поставки твердого топлива, обогревателей и теплых вещей для зимнего периода.

Кроме того, будет предоставляться безопасное жилье в специализированных центрах. Юридические услуги включают консультации по восстановлению документов, сопровождение в случаях нарушения прав человека и поддержку в правовой защите. Благотворительный фонд также поддерживает обращение по поводу социальных выплат для внутренне перемещенных лиц.

Программа "Интегрированная поддержка уязвимых семей" реализуется при поддержке Министерства международных дел Канады, Каритас Канады и Каритас Англии и Уэльса. Для получения дополнительной информации следите за обновлением фонда.

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