Які графіки відключення світла в Харкові та області запланували енергетики на четвер, 27 березня 2025 року.

У деяких населених пунктах Харківської області в четвер, 27 березня 2025 року, діятимуть планові графіки відключення світла, повідомляє Політека.

Обленерго попереджає, що на території Кегичівської громади в Харківській області 27 березня графіки відключення електроенергії діятимуть орієнтовно з 8:00 до 17:00 у селі Шляхове по вулицях Лебедина, Ранкова, Слобідська, Калинова, Дружби, Польова, Героїв Крут.

У Чугуєві через заплановане в місті обрізання гілок без електроенергії в четвер із 8:00 до 17:00 залишаться мешканці будинків по вулиці Зелена Долина, а також за адресами вул. Харківська, 52-76.

У Харкові на 27 березня графіки відключення світла не плануються, але обленерго застосовуватиме їх у місті в неділю, 30 числа, пише Політека. Для проведення ремонтних робіт, аби усунути наслідки російських обстрілів, енергетики частково знеструмлять у цей день із 8:30 до 17:00 вулиці в Новобаварському та Холодногірському районах.

За даними "Укренерго", завдяки ясній погоді, яка сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій і розвантажує загальну мережу, спостерігається певне зниження рівня споживання електроенергії в країні.

Тому енергетики рекомендують використовувати потужні електроприлади за можливості саме в денні години, коли найактивніше працюють СЕС, орієнтовно з 10:00 до 16:00.

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