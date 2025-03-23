Які графіки відключення світла діятимуть у Харкові та області на наступному тижні – з 24 по 30 березня 2025 року.

На наступному тижні, з 24 по 30 березня 2025 року, в Харківській області діятимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Політека.

За даними "Укренерго", наразі на українських енергообʼєктах тривають аварійно-відновлювальні роботи, які мають усунути ушкодження завдані масованими ракетно-дроновими атаками російських окупаційних військ.

Енергетики повідомляють, що зараз по Україні спостерігається зниження рівня споживання електроенергії. Все завдяки тому, що в більшості регіонів безхмарна погода, яка сприяє роботі побутових сонячних електростанцій, які розвантажують загальну енергомережу.

Графіки відключення світла в Харківській області на наступному тижні, з 24 по 30 березня 2025 року, поки плануються лише локальні з метою проведення профілактично-ремонтних робіт, а не стабілізаційні або аварійні, пише Політека.

Зокрема в межах Люботинської міської територіальної громади в понеділок, 24 березня, діятимуть графіки відключення світла з 9:00:23 по 16:09:59. Повідомляється, що частково без електроенергії залишаться місто Люботин, села Мищенки, Нестеренки, Смородське, селища Манченки, Травневе, Ударне.

Про додаткові обмеження для Харкова та області буде повідомлено окремо на сторінках обленерго або територіальних громад.

Крім того, енергетики просять українців за можливості використовувати потужні електроприлади в період найактивнішої роботи СЕС – орієнтовно з 10 до 16 години.

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