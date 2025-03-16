В "Укренерго" та ДТЕК повідомили про проблеми в українській енергосистемі – як це вплине на можливі графіки відключення світла в Харківській області 17 березня.

Стало відомо, чи плануються на понеділок, 17 березня 2025 року, графіки відключення світла в Харківській області, повідомляє Політека.

Зараз українська енергосистема страждає від двох факторів. Перше – це масовані ракетно-дронові атаки з боку російських окупаційних військ. Зокрема вночі 15 березня рф завдала ударів по наших енергообʼєктах на території Дніпропетровщини та Одещини, у результаті понад 80 тисяч родин залишилися без електроенергії.

Енергетики при цьому максимально оперативно проводять аварійно-ремонтні роботи, аби усунути знеструмлення та ліквідувати наслідки обстрілу, пише Політека.

Другий фактор – це несприятливі погодні умови. Раніше в компанії "Укренерго" повідомили, що через сильні пориви вітру та дощі мешканці 18 населених пунктів на Закарпатті, Чернігівщині, Миколаївщині та Кіровоградщини також залишилися без електроенергії.

Харкова та області ці проблеми не торкнулися. Наразі в регіоні на понеділок, 17 березня, не планується запровадження стабілізаційних і аварійних графіків відключення світла. Але в "Укренерго" попереджають, що ситуація може змінитися.

Також поки не повідомлялося про запровадження локальних графіків відключення світла в Харківській області для проведення профілактично-ремонтних робіт у мережі. Про такі обмеження буде повідомлено додатково на сайті вашої громади чи обленерго.

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