В "Укрэнерго" и ДТЭК сообщили о проблемах в украинской энергосистеме – как это повлияет на возможные графики отключения света в Харьковской области 17 марта.

Стало известно, планируются ли на понедельник, 17 марта 2025 года, графики отключения света в Харьковской области, сообщает Политека.

Сейчас украинская энергосистема страдает от двух факторов. Первое – это массированные ракетно-дроновые атаки со стороны российских оккупационных войск. В частности ночью 15 марта рф нанесла удары по нашим энергообъектам на территории Днепропетровщины и Одесчины, в результате более 80 тысяч семей остались без электроэнергии.

Энергетики при этом максимально оперативно проводят аварийно-ремонтные работы, чтобы устранить обесточивание и ликвидировать последствия обстрела, пишет Политека.

Второй фактор – это неблагоприятные погодные условия. Ранее в компании "Укрэнерго" сообщили, что из-за сильных порывов ветра и дождей жители 18 населенных пунктов на Закарпатье, Черниговщине, Николаевщине и Кировоградщине также остались без электроэнергии.

Харьков и область эти проблемы не затронули. В настоящее время в регионе на понедельник, 17 марта, не планируется введение стабилизационных и аварийных графиков отключения света. Но в "Укрэнерго" предупреждают, что ситуация может измениться.

Также пока не сообщалось о введении локальных графиков отключения света в Харьковской области для проведения профилактически ремонтных работ в сети. О таких ограничениях будет сообщено дополнительно на сайте вашей общины или облэнерго.

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