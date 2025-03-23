Какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области на следующей неделе – с 24 по 30 марта 2025 года.

На следующей неделе, с 24 по 30 марта 2025 года, в Харьковской области будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Политека.

По данным "Укрэнерго", на украинских энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые должны устранить повреждения нанесенные массированными ракетно-дроновыми атаками российских оккупационных войск.

Энергетики сообщают, что сейчас в Украине наблюдается снижение уровня потребления электроэнергии. Все благодаря тому, что в большинстве регионов безоблачная погода, способствующая работе бытовых солнечных электростанций, разгружающих общую энергосеть.

Графики отключения света в Харьковской области на следующей неделе, с 24 по 30 марта 2025 года, пока планируются только локальные с целью проведения профилактичных и ремонтных работ, а не стабилизационные или аварийные, пишет Политека.

В частности, в рамках Люботинской городской территориальноы общины в понедельник, 24 марта, будут действовать графики отключения света с 9:00:23 по 16:09:59. Сообщается, что частично без электроэнергии останутся город Люботин, села Мищенко, Нестеренко, Смородское, поселки Манченки, Майское, Ударное.

О дополнительных ограничениях для Харькова и области будет сообщаться отдельно на страницах облэнерго или территориальных общин.

Кроме того, энергетики просят украинцев по возможности использовать мощные электроприборы в период активной работы СЭС – ориентировочно с 10 до 16 часов.

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