Какие графики отключения света в Харькове и области запланировали энергетики на четверг, 27 марта 2025 года.

В некоторых населенных пунктах Харьковской области в четверг, 27 марта 2025 года, будут действовать плановые графики отключения света, сообщает Политека.

Облэнерго предупреждает, что на территории Кегичевской общине в Харьковской области 27 марта графики отключения электроэнергии будут действовать ориентировочно с 8:00 до 17:00 в селе Шляховое по улицам Лебедина, Утренняя, Слободская, Калиновая, Дружбы, Полевая, Героев Крут.

В Чугуеве из-за запланированной в городе обрезки веток без электроэнергии в четверг с 8:00 до 17:00 останутся жители домов по улице Зеленая Долина, а также по адресам ул. Харьковская, 52-76.

В Харькове на 27 марта графики отключения света не планируются, но облэнерго будет применять их в городе в воскресенье, 30 числа, пишет Политека. Для проведения ремонтных работ, чтобы устранить последствия российских обстрелов, энергетики частично обесточат в этот день с 8:30 до 17:00 улицы в Новобаварском и Холодногорском районах.

По данным "Укрэнерго", благодаря ясной погоде, способствующей эффективной работе бытовых солнечных электростанций и разгружающей общую сеть, наблюдается определенное снижение уровня потребления электроэнергии в стране.

Поэтому энергетики рекомендуют использовать мощные электроприборы по возможности именно в дневные часы, когда активно работают СЭС, ориентировочно с 10:00 до 16:00.

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