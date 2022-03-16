На фото видно сильну пожежу прямо посеред вулиці і величезний стовп чорного диму.

У Харкові російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль. За попередніми даними, один пасажир загинув, іншого встигли витягнути. Про це повідомили в місцевому Телеграм-каналі і опублікували фото з місця події.

"Орки потрапили в машину, за попередніми даними-один пасажир загинув, другого встигли витягнути", - йдеться в повідомленні.

На фото видно сильну пожежу прямо посеред вулиці і величезний стовп чорного диму, який піднімається з автомобіля.

Нагадаємо, Харків пережив ще одну важку ніч.

Як повідомляла Politeka, в Україні ЗСУ знищили 10 членів вищого командування армії окупантів.

Також Politeka писала, що окупанти знову обстріляли житлові будинки і школу в Харкові.