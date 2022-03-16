В Харькове российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль. По предварительным данным, один пассажир погиб, другого успели вытащить. Об этом сообщили в местном Телеграм-канале и опубликовали фото с места происшествия.
"Орки попали в машину, по предварительным данным - один пассажир погиб, второго успели вытащить", - говорится в сообщении.
На фото виден сильный пожар прямо посреди улицы и огромный столб черного дыма, который поднимается из автомобиля.
Напомним, Харьков пережил еще одну трудную ночь.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Происходит зачистка": бегство колонны оккупантов попало на видео
Бойцы ВСУ переходят в контрнаступление, первые детали: "Мы остановили агрессора..."
Найдено тело знаменитого актера: ему было лишь 41 год
Украину покинули почти 20 нардепов: в Раде выдали подробности
Как сообщала Politeka, в Украине ВСУ уничтожили 10 членов высшего командования армии оккупантов.
Также Politeka писала, что оккупанты вновь обстреляли жилые дома и школу в Харькове.