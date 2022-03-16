За останню добу, ворог зруйнував кілька будинків і одну школу.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирному Харкову

Про те, що о 3 годині ночі російські війська обстріляли одну зі шкіл Харкова, фактично знищивши 3-поверхову частину будівлі на площі близько 800 квадратних метрів, і через наслідки бомбардування є як мінімум 1 потерпілий, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, але і це ще не всі руйнування, в який винна "російська орда", інформує ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, ще одного артилерійського удару завдали по багатоповерховим будинкам у Немишлянському районі, через що зруйновано кілька квартир у 2-х житлових багатоповерхівках, включаючи загоряння від наслідків.

Фахівці-рятувальники швидко загасили пожежу, яка розбушувалася на загальній площі близько 200 "квадратів", і екстрено евакуювали людей, після чого витягли з-під уламків будівлі тіло 1 загиблого.

За 15-те березня, із завалів витягли 4-х осіб, а з-під уламків будівельних споруд - витягли тіла 2 загиблих.

За інформацією ДСНС, з моменту російської агресії, в місті загинуло понад 500 мирних жителів, при цьому 88 постраждалих рятувальники діставали зі зруйнованих будівель.

Також, тільки завдяки самовідданій роботі ДСНС, з практично знищених будівель, за весь період війни, вдалося врятувати 189 осіб.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у будинок Ігоря Кондратюка під Києвом потрапила ракета.

Також раніше ми інформували про те, що у Києві ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку.

А до цього наш портал повідомляли про те, що українцям нагадали основні правила, які рятують життя під час ракетних ударів і бомбардувань.