Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирному Харкову
Про те, що о 3 годині ночі російські війська обстріляли одну зі шкіл Харкова, фактично знищивши 3-поверхову частину будівлі на площі близько 800 квадратних метрів, і через наслідки бомбардування є як мінімум 1 потерпілий, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, але і це ще не всі руйнування, в який винна "російська орда", інформує
Зокрема, ще одного артилерійського удару завдали по багатоповерховим будинкам у Немишлянському районі, через що зруйновано кілька квартир у 2-х житлових багатоповерхівках, включаючи загоряння від наслідків.
Фахівці-рятувальники швидко загасили пожежу, яка розбушувалася на загальній площі близько 200 "квадратів", і екстрено евакуювали людей, після чого витягли з-під уламків будівлі тіло 1 загиблого.
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За 15-те березня, із завалів витягли 4-х осіб, а з-під уламків будівельних споруд - витягли тіла 2 загиблих.
За інформацією ДСНС, з моменту російської агресії, в місті загинуло понад 500 мирних жителів, при цьому 88 постраждалих рятувальники діставали зі зруйнованих будівель.
Також, тільки завдяки самовідданій роботі ДСНС, з практично знищених будівель, за весь період війни, вдалося врятувати 189 осіб.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у будинок Ігоря Кондратюка під Києвом потрапила ракета.
Також раніше ми інформували про те, що у Києві ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку.
А до цього наш портал повідомляли про те, що українцям нагадали основні правила, які рятують життя під час ракетних ударів і бомбардувань.