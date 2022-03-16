За последние сутки, враг разрушил несколько домов и одну школу.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по мирному Харькову

О том, что в 3 часа ночи российские войска обстреляли одну из школ Харькова, фактически уничтожив 3-этажную часть здания на площади около 800 квадратных метров, и из-за последствий бомбежки есть как минимум 1 пострадавший, на своей странице в соцсети Facebook, но и это еще не все разрушения, в который виновата "русская орда", информирует ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, еще один артиллерийский удар нанесли по многоэтажным домам в Немышлянском районе, из-за чего разрушено несколько квартир в 2-х жилых многоэтажках, включая возгорание от последствий.

Специалисты-спасатели быстро потушили пожар, который разбушевался на общей площади около 200 "квадратов", и экстренно эвакуировали людей, после чего извлекли из-под обломков здания тело 1 погибшего.

За 15-е марта, из завалов вытащили 4-х человек, а из-под обломков строительных сооружений - извлекли тела 2 погибших.

По информации ГСЧС, с момента российской агрессии, в городе погибло более 500 мирных жителей, при этом 88 пострадавших спасатели доставали из разрушенных зданий.

Также, только благодаря самоотверженной работе ГСЧС, из практически уничтоженных построек, за весь период войны, удалось спасти 189 человек.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в дом Игоря Кондратюка под Киевом попала ракета.

Также ранее мы информировали о том, что в Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку.

А до этого наш портал сообщали о том, что украинцам напомнили основные правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок.