У Харківській області зник літній чоловік
Про це повідомили волонтери пошукової групи "Мілена".
76-річний Анатолій Сабодаж зник 15 вересня в Балаклії - чоловік пішов порибалити на річку Сіверський Донець і зник.
Зниклий чоловік був одягнений у синю куртку, темні штани і чоботи.
Відомо,що Анатолій рибалив на одномісному човні біля мосту в біля села Мілова.
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Всіх, кому відомо про місцезнаходження Анатолія Сабодажа, просять звернутися в поліцію або зателефонувати на спецлінію 102.
До слова, в Харкові розшукують хлопчика.
13-річного Єгора Петрищева шукають з 14 вересня. Близько 18:00 дитина пішла гуляти і не повернулася додому.
Хлопчик виглядає на 12-14 років, зріст 155 см, темне волосся і карі очі.
На дитині в день зникнення була чорна кофта з помаранчевим капюшоном, на ногах були сині мокасини.
Якщо вам відомо про місцезнаходження Єгора-будь ласка, звертайтеся за телефоном (057) 700-43-042 або телефонуйте на спецлінію 102.
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