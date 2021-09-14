В Харькове правоохранители искали десятилетнего мальчика
Ребенок пропал в Чугуевском районе, об этом сообщила его бабушка, сообщается на странице "Поліція Зміївщини" в Facebook.
Меньше чем через час сотрудники полиции выяснили, что мальчик находится в Харьковской областной детской клинической больнице №1.
Ребенок признался, что приехал на электричке в Харьков, чтобы погулять, но родным он ничего не сообщал.
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
MARUV с вырезами на бедрах пошалила с мужем в Монако: "Ух, чистокровная..."
Победительница "Холостяка" Богдан поразила новым фото с Заливако и признанием: "Ну что ж вы такие..."
Украина перейдет в "желтую" зону, карантин готовятся ужесточить: в Минздраве назвали сроки
Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Мишиной после ссоры: "Отстань"
Во время прогулки мальчика остановили полицейские - он не назвал им свои личные данные, поэтому маленького беглеца доставили в больницу.
К слову, в Харькове мать потеряла свою 2-летнюю дочь.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.
Мужчина который увидел ребенка на улице без взрослых - сразу сообщил в полицию.
Спустя короткий период времени полицейские нашли мать, которая искала дочь.
Женщина объяснила, что во время прогулки потеряла из виду ребенка.
Мать вместе с родственниками искала девочку, но безрезультатно. Инспекторы провели с матерью профилактическую беседу.
Также мы писали ранее, что юная харьковчанка ушла из дома и пропала, отец просит о помощи: что известно
Как сообщала Politeka, мама отвлеклась на несколько секунд: на Харьковщине пропал 5-летний мальчик
Кроме того Politeka писала, в Харькове бесследно пропала женщина, фото: родные молят о помощи.