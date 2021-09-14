В Харькове правоохранители искали десятилетнего мальчика

Ребенок пропал в Чугуевском районе, об этом сообщила его бабушка, сообщается на странице "Поліція Зміївщини" в Facebook.

Меньше чем через час сотрудники полиции выяснили, что мальчик находится в Харьковской областной детской клинической больнице №1.

Ребенок признался, что приехал на электричке в Харьков, чтобы погулять, но родным он ничего не сообщал.

Во время прогулки мальчика остановили полицейские - он не назвал им свои личные данные, поэтому маленького беглеца доставили в больницу.

К слову, в Харькове мать потеряла свою 2-летнюю дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчина который увидел ребенка на улице без взрослых - сразу сообщил в полицию.

Спустя короткий период времени полицейские нашли мать, которая искала дочь.

Женщина объяснила, что во время прогулки потеряла из виду ребенка.

Мать вместе с родственниками искала девочку, но безрезультатно. Инспекторы провели с матерью профилактическую беседу.

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