В Харькове парня выбросили на дорогу из автомобиля

Об этом сообщает телеграм-канал Труха.

"Естественно, номеров никто не запомнил. Скорая приехала, констатировала состояние комы и увезла во 2 больницу", — говорится в сообщении.

Происшествие произошло в районе Холодной Горы.

Пострадавшего удалось опознать. Судя по его профилю в Инстаграм, он накануне посещал ночной клуб .

К слову, в Харьковской области пропали мать с ребенком.

33-летняя Ирина Локотош и ее 7-летний сын Давид 8 августа покинули центр помощи матерям с детьми в пгт Коротич Харьковского района и пропали.

Приметы Ирины: рост 155 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Была одета в зеленую или белую футболку, темные штаны.

Приметы мальчика: рост 120 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет в розовую футболку, темные шорты.

Ирина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о местонахождении пропавших просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

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