В Харькове парня выбросили на дорогу из автомобиля
Об этом сообщает телеграм-канал Труха.
"Естественно, номеров никто не запомнил. Скорая приехала, констатировала состояние комы и увезла во 2 больницу", — говорится в сообщении.
Происшествие произошло в районе Холодной Горы.
Пострадавшего удалось опознать. Судя по его профилю в Инстаграм, он накануне посещал ночной клуб .
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К слову, в Харьковской области пропали мать с ребенком.
33-летняя Ирина Локотош и ее 7-летний сын Давид 8 августа покинули центр помощи матерям с детьми в пгт Коротич Харьковского района и пропали.
Приметы Ирины: рост 155 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Была одета в зеленую или белую футболку, темные штаны.
Приметы мальчика: рост 120 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.
Был одет в розовую футболку, темные шорты.
Ирина нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о местонахождении пропавших просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
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