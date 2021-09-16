Что известно о пропавшем

В Харьковской области пропал пожилой мужчина

Об этом сообщили волонтеры поисковой группы "Милена".

76-летний Анатолий Сабодаж исчез 15 сентября в Балаклее - мужчина ушел порыбачить на реку Северский Донец и пропал.

Пропавший мужчина был одет в синюю куртку, темные брюки и сапоги.

Известно, что Анатолий рыбачил на одноместной лодке у моста в возле села Меловая.

Всех, кому известно о местоположении Анатолия Сабодажа, просят обратиться в полицию или позвонить на спецлинию 102.

К слову, в Харькове разыскивают мальчика.

13-летнего Егора Петрищева ищут с 14 сентября. Около 18:00 ребенок пошел гулять и не вернулся домой.

Мальчик выглядит на 12-14 лет, рост 155 см, темные волосы и карые глаза.

На Егоре в день исчезновения была черная кофта с оранжевым капюшоном, на ногах были синие мокасины.

Если вам известно о местонахождении Егора - пожалуйста, обращайтесь по телефону (057) 700-43-042 или звоните на спецлинию 102.

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