У Харківському кінотеатрі чоловік вдарив 11-річну дівчинку

Встановлено, що шестеро дітей віком від 11 до 12 років перебували в кінотеатрі без дорослих.

Діти поводилися шумно, стукали по кріслах, штовхали один одного, на зауваження присутніх і адміністрації не реагували.

Один з відвідувачів зробив зауваження, тоді діти почали штовхати його крісло, після чого чоловік вдарив по нозі 11-річну дівчинку і кинув в її бік взуття.

Правоохоронці оперативно виїхали на місце і встановили особу чоловіка, який встиг піти з кінотеатру.

Поліцейські склали стосовно 35-річного харків'янина протокол за ст.173 (дрібне хуліганство) кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Встановлено також особи дітей, які порушували порядок під час сеансу.

Відносно їх батьків складені протоколи за ст.184.

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"Під наглядом батьків, які знімали все на телефон, дітки знищили дитячу гойдалку для людей з обмеженими здібностями в новому парку менше ніж за пів дня", - йдеться в повідомленні.

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