В харьковском кинотеатре мужчина ударил 11-летнюю девочку
Установлено, что шесть детей в возрасте от 11 до 12 лет находились в кинотеатре без взрослых.
Дети вели себя шумно, стучали по креслам, толкали друг друга, на замечания присутствующих и администрации не реагировали.
Один из посетителей сделал замечание, тогда дети начали толкать его кресло, после чего мужчина ударил по ноге 11-летнюю девочку и бросил в ее сторону обувь.
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Правоохранители оперативно выехали на место и установили личность мужчины, который успел уйти из кинотеатра.
Полицейские составили в отношении 35-летнего харьковчанина протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Установлены также личности детей, нарушавших порядок во время сеанса.
В отношении их родителей составлены протоколы по ст. 184.
Напомним, недавно в Харькове уничтожили особенную детскую качелю
"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными способностями в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.
На качель залезло много детей и от такого веса она просто не выдержала и сломалась.
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