В харьковском кинотеатре мужчина ударил 11-летнюю девочку

Установлено, что шесть детей в возрасте от 11 до 12 лет находились в кинотеатре без взрослых.

Дети вели себя шумно, стучали по креслам, толкали друг друга, на замечания присутствующих и администрации не реагировали.

Один из посетителей сделал замечание, тогда дети начали толкать его кресло, после чего мужчина ударил по ноге 11-летнюю девочку и бросил в ее сторону обувь.

Правоохранители оперативно выехали на место и установили личность мужчины, который успел уйти из кинотеатра.

Полицейские составили в отношении 35-летнего харьковчанина протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Установлены также личности детей, нарушавших порядок во время сеанса.

В отношении их родителей составлены протоколы по ст. 184.

Напомним, недавно в Харькове уничтожили особенную детскую качелю

"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными способностями в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.

На качель залезло много детей и от такого веса она просто не выдержала и сломалась.

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