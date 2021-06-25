На Харківщині дитина втекла з лікарні

Черговий лікар Мереф'янської районної лікарні Харківської області повідомив в поліцію, що 14-річна дівчинка, яка перебувала в стаціонарі пропала.

Через годину співробітники поліції знайшли дитину і повернули її в лікарню.

З'ясувалося, що дівчинка перебувала на залізничному вокзалі Мерефи.

На щастя, життю і здоров'ю дитини нічого не загрожує.

Нагадаємо, літня харків'янка три дні блукала лісом без води і їжі.

У поліцію в Харківській області звернувся син жінки. До пошуків 86-річної жительки села П'ятигорськ крім співробітників поліції приєднався загін добровольців "Мілена", військовослужбовці та місцеві жителі.

Живу жінку знайшли через три доби-весь цей час вона перебувала в лісі без води і їжі.

Медки швидкої допомоги, які прибули на виклик негайно надали постраждалій пенсіонерці медичну допомогу.

Також ми писали раніше, що юний Богдан зник безвісти в Харкові, фото: вийшов з дому і зник.

Як повідомляла Politeka, у Харкові шукають 35-річного чоловіка: як він виглядає

Крім того Politeka писала, що мініатюрна харків'янка безслідно зникла, фото: волонтери і поліція просять про допомогу.