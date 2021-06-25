На Харківщині дитина втекла з лікарні
Черговий лікар Мереф'янської районної лікарні Харківської області повідомив в поліцію, що 14-річна дівчинка, яка перебувала в стаціонарі пропала.
Через годину співробітники поліції знайшли дитину і повернули її в лікарню.
З'ясувалося, що дівчинка перебувала на залізничному вокзалі Мерефи.
На щастя, життю і здоров'ю дитини нічого не загрожує.
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Нагадаємо, літня харків'янка три дні блукала лісом без води і їжі.
У поліцію в Харківській області звернувся син жінки. До пошуків 86-річної жительки села П'ятигорськ крім співробітників поліції приєднався загін добровольців "Мілена", військовослужбовці та місцеві жителі.
Живу жінку знайшли через три доби-весь цей час вона перебувала в лісі без води і їжі.
Медки швидкої допомоги, які прибули на виклик негайно надали постраждалій пенсіонерці медичну допомогу.
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