На Харьковщине ребенок сбежал из больницы

Дежурный врач Мерефянской районной больницы Харьковской области сообщил в полицию, что 14-летняя девочка, которая находился в стационаре пропала.

Через час сотрудники полиции нашли ребенка и вернули ее в больницу.

Выяснилось, что девочка находилась на железнодорожном вокзале Мерефы.

К счастью, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Напомним, пожилая харьковчанка три дня блуждала по лесу без воды и еды.

В полицию в Харьковской области обратился сын женщины. К поискам 86-летней жительницы села Пятигорское кроме сотрудников полиции присоединился отряд добровольцев "Милена", военнослужащие и местные жители.

Живую женщину нашли через трое суток - все это время она находилась в лесу без воды и пищи.

Медки скорой помощи, прибывшие на вызов немедленно оказали пострадавшей пенсионерке медицинскую помощь.

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