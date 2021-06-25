На Харьковщине ребенок сбежал из больницы
Дежурный врач Мерефянской районной больницы Харьковской области сообщил в полицию, что 14-летняя девочка, которая находился в стационаре пропала.
Через час сотрудники полиции нашли ребенка и вернули ее в больницу.
Выяснилось, что девочка находилась на железнодорожном вокзале Мерефы.
К счастью, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
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Напомним, пожилая харьковчанка три дня блуждала по лесу без воды и еды.
В полицию в Харьковской области обратился сын женщины. К поискам 86-летней жительницы села Пятигорское кроме сотрудников полиции присоединился отряд добровольцев "Милена", военнослужащие и местные жители.
Живую женщину нашли через трое суток - все это время она находилась в лесу без воды и пищи.
Медки скорой помощи, прибывшие на вызов немедленно оказали пострадавшей пенсионерке медицинскую помощь.
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