В Харькове вторые сутки ищут 35-летнего мужчину

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Виталий Макаренко пропал 21 июня. Он ушел из дома на ул. Гвардейцев Широнинцев на Салтовке и отправился в Григоровский бор на Холодной горе. Где он сейчас неизвестно.

Мужчина был одет в сине-белую спортивную кофту и черные штаны.

Особые приметы: брекет-система на челюстях.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виталия, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Также мы писали, что в больницах Харьковской области остаются 78 жителей, которые отравились накануне

Об этом сообщили в Харьковском городском совете .

По состоянию на 22 июня в больницах Харькова находятся 78 жителей, которые отравились суши.

В частности, в городской детской больнице №19 лечение проходят 16 детей.

К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео

Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".

Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.