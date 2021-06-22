В Харькове вторые сутки ищут 35-летнего мужчину
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
Виталий Макаренко пропал 21 июня. Он ушел из дома на ул. Гвардейцев Широнинцев на Салтовке и отправился в Григоровский бор на Холодной горе. Где он сейчас неизвестно.
Мужчина был одет в сине-белую спортивную кофту и черные штаны.
Особые приметы: брекет-система на челюстях.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виталия, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
Также мы писали, что в больницах Харьковской области остаются 78 жителей, которые отравились накануне
Об этом сообщили в Харьковском городском совете .
По состоянию на 22 июня в больницах Харькова находятся 78 жителей, которые отравились суши.
В частности, в городской детской больнице №19 лечение проходят 16 детей.
К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео
Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.