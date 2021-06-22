Харьковские врачи реанимировали трех человек
Так, в течение длительных выходных в Харьковской области медики оказали экстренную медицинскую помощь в четырех случаях на водоемах, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Трое пострадавших госпитализированы, в четвертом случае — спасти 15-летнюю девушку не удалось.
Медики просят не терять бдительность во время отдыха на воде и соблюдать правила безопасности.
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Также мы писали, что в больницах Харьковской области остаются 78 жителей, которые отравились накануне
Об этом сообщили в Харьковском городском совете .
По состоянию на 22 июня в больницах Харькова находятся 78 жителей, которые отравились суши.
В частности, в городской детской больнице №19 лечение проходят 16 детей.
К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео
Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.