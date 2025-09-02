Подобные случаи способны повлечь за собой еще больший дефицит продуктов в Полтавской области и дополнительное повышение стоимости хлеба.

Дефицит продуктов в Полтавской области уже может ощущаться из-за вероятного повышения цен на хлеб в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.

Жители региона начинают планировать семейные бюджеты с учетом возможного удорожания основного продукта питания.

По оценкам специалистов, стандартный пшеничный батон может подорожать до 55 гривен, что составляет примерно 20–25% выше нынешних цен. Главной причиной этого роста и дефицита называют увеличение расходов на топливо, прямо влияющее на доставку сырья и транспортировку готовых изделий в магазины.

Иван Усс, главный консультант Национального института стратегических исследований, объясняет, что у Украины есть достаточные объемы пшеницы и производственные мощности, но стоимость горючего остается определяющим фактором в формировании конечной цены. Повышение затрат на логистику постепенно, но заметно отражается на стоимости хлебобулочных изделий.

На стабильность цен могут повлиять и чрезвычайные обстоятельства, например, разрушение хлебозаводов или логистической инфраструктуры в результате ракетных ударов российской федерации. Подобные случаи способны повлечь за собой еще больший дефицит продуктов в Полтавской области и дополнительное повышение стоимости хлеба.

По состоянию на начало августа 2025 года средние расценки в магазинах Украины выглядели так: батон «Румянец» нарезной весом 450 граммов – 27,90 грн; пшеничный хлеб 600-650 граммов - 42,99-44,72 грн; ржаной «Бородинский» 300 граммов – 44,90 грн. Повышение до 55 гривен создаст заметную финансовую нагрузку для семей с ограниченным бюджетом.

Экономисты советуют украинцам предварительно планировать закупки, искать акционные предложения и рассчитывать затраты на продукты заранее. Удорожание хлеба станет четким сигналом для потребителей и повлияет на общий уровень расходов домохозяйств в ближайшее время.

Источник: AgroWeek.

