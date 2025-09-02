В Пенсионном фонде Украины напоминают, что уже нынешней осенью часть людей сможет автоматически получить доплаты для пенсионеров в Полтавской области.

Украинцы могут получить разнообразные доплаты для пенсионеров в Полтавской области, однако нужно удовлетворять условиям и критериям, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

В ПФУ напоминают, что уже этой осенью часть укринцевсможет автоматически получить доплаты пенсионерам в Полтавской области к своим выплатам. Для этого не нужно писать никаких заявлений или дополнительно обращаться в учреждение – доплата начисляется автоматически с момента достижения определенного возраста.

В 2025 году размеры «возрастных» надбавок выглядят так:

лица в возрасте от 70 до 74 лет будут ежемесячно получать дополнительно 300 грн;

в возрасте от 75 до 79 лет будут иметь прибавку в размере 456 грн;

граждане, пересекшие 80-летний рубеж, будут ежемесячно получать доплату в сумме 570 гривен.

В то же время, важное условие: размер основной пенсии вместе со всеми надбавками не должен превышать 10 340 гривен 35 копеек. Все суммы начисляются дополнительно к основной выплате и поступают ежемесячно вместе с пенсией.

Отдельную категорию составляют почетные доноры Украины . Это люди, которые в течение жизни безвозмездно сдали кровь в количестве 40 максимально допустимых доз или плазму в сумме 60 доз. Для них государство предусмотрело специальную ежемесячную доплату для пенсионеров в Полтавской области в размере 10 процентов прожиточного минимума. Поскольку в 2025 году прожиточный минимум составляет 2920 гривен, то почетные доноры ежемесячно будут получать еще 292 гривны в дополнение к своей пенсии.

Также право на дополнительные выплаты имеют и пожилые люди, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей. В таком случае она составляет 150 гривен на каждого ребенка. Важно, что эта надбавка назначается только тем пенсионерам, которые получают пенсию по возрасту, инвалидности или выслуге лет, но при этом не работают и не занимаются предпринимательской деятельностью.

Она выплачивается до того момента, пока ребенок не достигнет 18-летнего возраста. Если же пенсионер начинает работать или открывает собственное дело, он обязан уведомить об этом Пенсионный фонд. В таком случае выплаты прекращаются.

