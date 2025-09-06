Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляет возможность получить серьезную компенсацию при правильном оформлении документов и соблюдении всех процедур.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает значительные финансовые выплаты для тех, кто получил инвалидность по причине войны, сообщает Politeka.

По данным Правозащитного союза ВГОИ, получить средства могут граждане, нуждающиеся в поддержке после травм или заболеваний, связанных с вторжением России.

Для оформления помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или воспользоваться электронным сервисом на портале е-услуг. Это позволяет подать заявку дистанционно и избежать дополнительных очередей.

Право на финансирование имеют несколько категорий лиц. Прежде всего, это сотрудники объектов критической инфраструктуры, а также государственные служащие и представители органов местного самоуправления, получившие инвалидность из-за ранений, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебных обязанностей после 24 февраля 2022 года. При смерти пострадавшего право на денежные средства переходит к родственникам.

Размеры пособия определены законом и зависят от группы инвалидности. Лица первой группы могут рассчитывать на 800 тысяч гривен, второй – на 500 тысяч, третьей – на 200 тысяч. Если человек погиб, семья получит 1 миллион гривен.

Важно помнить, что денежные средства не начисляются автоматически. Каждый заявитель должен своевременно подать документы и подтвердить право на выплаты. Это требует определенных усилий, однако результатом становится существенная поддержка, позволяющая улучшить уровень жизни и обеспечить финансовую стабильность.

