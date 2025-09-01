Новую систему оплаты проезда в Кропивницком готовится к внедрению, сообщает Politeka.

Городские власти обсуждали идею электронных расчетов в общественном транспорте длительное время. На официальном портале горсовета опубликован проект соответствующего решения и объявлены общественные обсуждения для привлечения жителей к обсуждению ключевых аспектов запуска.

Электронный билет позволяет оплачивать проезд без использования наличных денег. Для этого можно воспользоваться банковской картой, мобильным приложением или виртуальным кошельком. Специальный валидатор фиксирует вклад и подтверждает успешную оплату. Городской совет отметил, что еще до полномасштабного вторжения город был технически готов к запуску нового сервиса. Война и перебои с электроснабжением и интернетом отсрочили реализацию, однако сейчас условия стабилизировались и город возвращается к внедрению безналичных расчетов.

Проект предусматривает разные варианты тарифов: на определенное количество поездок, абонементы в неделю, месяц или год, свободный кошелек с пополнением счета, льготный пакет с лимитами до двух поездок в день и 60 в месяц, а также разовые поездки. Приобрести или пополнить электронный билет можно через специальные терминалы, офисы оператора или онлайн на сайте. Для удобства пассажиров останется возможность покупки обычного бумажного билета у водителя или кондуктора.

Монтаж и обслуживание валидаторов будет осуществлять компания-оператор, выбранная по конкурсу. Она также откроет круглосуточный контакт-центр для консультаций пассажиров по безналичным расчетам. Новая система оплаты проезда в Кропивницком должна сделать поездки более удобными, быстрыми и прозрачными для жителей и гостей города, обеспечивая современный сервис и эффективность оплаты за транспортные услуги.

Источник: ugorod.kr.ua.

