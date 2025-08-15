Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области можно найти как в черте города, так и в спокойных сельских местностях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно в нескольких населенных пунктах, причем варианты рассчитаны на разные категории граждан, сообщает Politeka.

Информация об актуальных возможностях размещения обнародована на сайте «Допомагай».

В Полтаве, по улице Драгоманова, предлагают проживание для женщины с ребенком. Дополнительно предоставляют питание и средства гигиены, оплата коммунальных услуг не требуется. Дом расположен в спокойном районе, имеет двор. Для малышей обустроены качели, батут и надувной бассейн.

Еще одно предложение в Полтаве – на переулке Тупом. Здесь готовы принять женщину или супругов. Выделяется просторная комната в частном доме с садом и огородом. Частичные удобства, в помещении проживает пожилая женщина, которая самостоятельно ухаживает за собой, но имеет возрастные недостатки памяти. Проживание рассчитано на аккуратных, вежливых и дружелюбных людей, желательно из сельской местности.

В Пирятине, Пирятинский район, предлагают дачный дом с двумя комнатами и коридором. Отопление печное, приготовление пищи – на газовом баллоне. Туалет расположен на улице, вода из скважины. Локация тихая, в райцентр три километра, поблизости есть магазины, рынок и больница. Возможно размещение с домашними животными, включая собак и кот.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области можно найти как в пределах города, так и в спокойных сельских местностях в зависимости от ваших личных нужд. Для уточнения деталей следует связаться с авторами объявлений и проверить их актуальность.

