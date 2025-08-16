Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области может быть получена либо впервые, либо возобновлена при выполнении установленных требований.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области доступна украинцам, которые были вынуждены выехать за пределы страны из-за войны, но уже вернулись домой, сообщает Politeka.

В соответствии с Юридическим советником для переселенцев, такое право определено действующими нормами и регулируется Порядком предоставления помощи внутренне перемещенным лицам. Есть два механизма оформления выплат.

Первый предназначен для тех, кто обращается впервые. Необходимо получить справку переселенца и подать заявление на финансовую поддержку через "Действие" или лично в подразделении социальной защиты по месту нахождения. Подать документы можно только после пятнадцати рабочих дней с момента возвращения из-за границы, не считая выходных и праздников.

Кроме того, претендент должен отвечать имущественным требованиям: не иметь депозитов более ста тысяч гривен, жилья на подконтрольной территории, пригодного для проживания и неповрежденного боевыми действиями, а также не совершать валютных операций или крупных покупок на такую сумму.

Второй вариант касается возобновления выплат тем, кто их раньше получал, но из-за пребывания за границей или отказа выплаты был прекращен. В такой ситуации можно повторно оформить поддержку на шесть месяцев, если первое назначение состоялось после 1 августа 2023 согласно постановлению Кабмина № 709.

Обязательным условием является повторное взятие на учет в качестве переселенца и перемещение с территорий боевых действий, временной оккупации без официальной даты завершения или наличие разрушенного жилья, которое непригодно для проживания.

