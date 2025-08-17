Городские власти призывают жителей планировать поездки раньше времени, поскольку ограничения движения транспорта в Днепре будут действовать до конца года.

Ограничение движения транспорта в Днепре введено в районе Центрального моста из-за капитального ремонта ливневой канализации, сообщает Politeka.

Информацию об этом дает Репортер Днепр.

Перекрыт перекресток улиц Владимира Великого и Европейской, работы продлятся до 25 декабря.

В результате перекрытия поворот справа с Нового моста стал недоступным — теперь разрешено двигать только прямо в направлении проспекта Дмитрия Яворницкого. Кроме того, запрещен проезд в направлении улицы Победы и набережной, что привело к пробкам в часы пик.

Коррективы затронули и общественный транспорт. Троллейбусы №2 и №12 временно объединили в один маршрут между жилым массивом Парус и Победой. Троллейбусы №7, 14, 17, 20 и автобус №38 сократили маршрут до остановки "Мост-Сити центр". Автобусы №23, 57А и 88 теперь курсируют на Успенскую площадь. Автобус №120 завершает движение на улице Владимира Мономаха возле конечной №121, а маршрут автобуса №121 в направлении Паруса проходит в объезд через Юлиуша Словацкого.

Для удобства пассажиров обустроили временную остановку на Сичеславской Набережной, 29.

Городские власти призывают жителей планировать поездки раньше времени, поскольку ограничения движения транспорта в Днепре будут действовать до конца года.

К слову, в Днепропетровской области также подорожал проезд.

С начала 2025 года тарифы выросли по нескольким городским и междугородным направлениям. В частности, билет на маршрут №100, соединяющий железнодорожный вокзал Каменского с Днепром, поднялся с 50 до 60 гривен. Перевозчик "Интерспецмаркет" объясняет это необходимостью покрыть растущие затраты на обслуживание транспорта.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому предоставляется приоритет в получении выплат.

Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: стало известно, в каких общинах можно получить.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: сумма выплаты и куда обращаться в городе.