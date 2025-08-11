Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області зумовлене зростанням витрат на технічне обслуговування та посиленням податкового навантаження.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відчули не лише мешканці обласного центру, а й жителі Кам’янського та сусідніх населених пунктів, повідомляє Politeka.

З початку 2025 року тарифи зросли на кількох міських і міжміських маршрутах. Зокрема, квиток на маршрут №100, що з’єднує залізничний вокзал Кам’янського з Дніпром, піднявся з 50 до 60 гривень. Перевізник «Інтерспецмаркет» пояснює це необхідністю покрити зростаючі витрати на обслуговування транспорту.

Аналогічні зміни торкнулися інших напрямків. Вартість пересування на автобусі №215, що курсує з АВЦ до Кам’янського, збільшилась, а рейс від кар’єру «Мир» до цирку тепер коштує 70 гривень замість 60.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області зумовлене збільненням вартості пального, зростанням витрат на технічне обслуговування, страхування транспорту та посиленням податкового навантаження. Зокрема, вартість страхування одного автобуса з початку року перевищує 8 тисяч гривень за півріччя.

У самому Дніпрі ситуація більш стабільна: тарифи не змінювалися з літа 2022 року. Проїзд у міських автобусах наразі коштує до 20 гривень, а в трамваях і метро — 10 грн. Втім, оператори зазначають можливість коригування цін у разі подальшого підвищення витрат.

Місцеві жителі вже відчувають додаткове фінансове навантаження, особливо ті, хто щодня користується транспортом для поїздок на роботу, навчання або у справах.

До слова, на Дніпропетровщині також повідомляли про запровадження нової системи оплати проїзду, яка працює на базі міського додатка «єДніпро».

Джерела: Суспільне, Наш Репортер

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому надається пріоритет в отриманні виплат.

Також Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області: стало відомо, в яких громадах можна отримати.