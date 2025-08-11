Удорожание проезда в Днепропетровской области обусловлено ростом затрат на техническое обслуживание и усилением налоговой нагрузки.

Подорожание проезда в Днепропетровской области ощутили не только жители областного центра, но и жители Каменского и соседних населенных пунктов, сообщает Politeka.

С начала 2025 года тарифы выросли на нескольких городских и междугородных маршрутах. В частности, билет на маршрут №100, соединяющий железнодорожный вокзал Каменского с Днепром, поднялся с 50 до 60 гривен. Перевозчик "Интерспецмаркет" объясняет это необходимостью покрыть растущие затраты на обслуживание транспорта.

Аналогичные изменения коснулись других направлений Стоимость передвижения на автобусе №215, который курсирует с АВЦ в Каменское, увеличилась, а рейс от карьера «Мир» до цирка теперь стоит 70 гривен вместо 60.

Подорожание проезда в Днепропетровской области обусловлено увеличением стоимости горючего, ростом затрат на техническое обслуживание, страхование транспорта и усилением налоговой нагрузки. Стоимость страхования одного автобуса с начала года превышает 8 тысяч гривен за полугодие.

В самом Днепре ситуация более стабильная: тарифы не изменялись с лета 2022 года. Проезд в городских автобусах сейчас стоит до 20 гривен, а в трамваях и метро – 10 грн. Впрочем, операторы отмечают возможность корректировки цен при дальнейшем повышении затрат.

Местные жители уже испытывают дополнительную финансовую нагрузку, особенно те, кто ежедневно пользуется транспортом для поездок на работу, учебу или по делам.

К слову, в Днепропетровской области также сообщали о введении новой системы оплаты проезда, которая работает на базе городского приложения «єДніпро».

Источники: Общественное , Наш Репортер

