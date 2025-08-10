Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области остается одним из ключевых направлений поддержки для тех, кто вынужденно покинул свои дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области предлагают местные жители, которые готовы предоставить убежище тем, кто в результате боевых действий остался без собственного дома, сообщает Politeka.

Информация об актуальных вариантах размещения размещена на онлайн-ресурсе «Допомагай».

В Золотоношском районе хозяева готовы принять людей преклонного возраста с опытом жизни в сельских условиях. Дом находится в хорошем состоянии, меблирован, оборудован печным и газовым отоплением. Внутри есть кухня, отдельная спальня, просторная гостиная, водопровод как в помещении, так и во дворе.

Дополнительно есть колодец, душ под открытым небом, хозяйственные постройки, огород и плодовый сад. Предпочтение отдается семье без вредных привычек, которая ценит покой и природное окружение. Населённый пункт имеет развитую инфраструктуру: детский сад, магазин, медпункт, аптеку, школу, асфальтированные дороги.

В селе Легедзино Тальневского района предлагается отдельная комната в частном доме для женщины от 60 лет. Хозяин берет на себя оплату коммунальных расходов. Пенсионер, предоставляющий жилье, ищет сожительницу для общения и взаимопомощи в быту. Рядом с домом расположен уютный сад, а окружающая среда отличается спокойствием.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области остается одним из ключевых направлений поддержки для тех, кто вынужденно покинул свои дома и нуждается в временном размещении.

К слову, на платформе «Помоги» также можно узнать наличие гуманитарной поддержки, медицинские инициативы, волонтерскую помощь и другие предложения.

