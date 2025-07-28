Не все хотят после выхода на пенсию сидеть дома, поэтому пригодится работа для пенсионеров в Черкассах.

Работа для пенсионеров в Черкассах становится все более доступной, ведь на рынке труда появляется больше предложений для людей старше 60, сообщает Politeka.

Как свидетельствует платформа work.ua , сейчас есть немало сфер, где работа для пенсионеров в Черкассах не требует сверхсложных навыков, а только желания учиться.

Например, предприятие ФЛП Гричанюк А.В. ищет слесаря. Зарплата колеблется в пределах от 32 000 до 35 000. Человек в этой должности должен знать технические условия для установки и регулирования узлов, понимать принципы взаимодействия с контрольно-измерительными приборами и владеть слесарным инструментом.

График стандартный, без ночных смен. Также в этом же предприятии доступна позиция сварщика полуавтоматом. Здесь платить обещают от 35000 до 40000 гривен. Если работнику необходимо жилье, то работодатель предоставляет его прямо на территории предприятия.

Основная задача: исполнение сварки на серийном производстве. Не требуется специальное образование или опыт, достаточно желания учиться. Условия труда удобны. Помещение хорошо проветривается, а коллектив поддерживает новичков.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Черкассах, подходящее для тех, кто имеет опыт в пищевой промышленности - это обвалеватель. ООО "ТД Фудсервис" платит 30 000 гривен по сдельно-премиальной системе.

Здесь важно иметь навыки разделения туш на части, уметь обращаться с ножом, правильно срезать шпиг и обрабатывать окорока. Преимуществом считается опыт не менее одного года. День длится с 13:00 до 19:00, так что утро можно оставить для собственных дел.

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