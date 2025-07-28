Работа для пенсионеров в Черкассах становится все более доступной, ведь на рынке труда появляется больше предложений для людей старше 60, сообщает Politeka.

Как свидетельствует платформа work.ua , сейчас есть немало сфер, где работа для пенсионеров в Черкассах не требует сверхсложных навыков, а только желания учиться.

Например, предприятие ФЛП Гричанюк А.В. ищет слесаря. Зарплата колеблется в пределах от 32 000 до 35 000. Человек в этой должности должен знать технические условия для установки и регулирования узлов, понимать принципы взаимодействия с контрольно-измерительными приборами и владеть слесарным инструментом.

График стандартный, без ночных смен. Также в этом же предприятии доступна позиция сварщика полуавтоматом. Здесь платить обещают от 35000 до 40000 гривен. Если работнику необходимо жилье, то работодатель предоставляет его прямо на территории предприятия.

деньги, гривна

Основная задача: исполнение сварки на серийном производстве. Не требуется специальное образование или опыт, достаточно желания учиться. Условия труда удобны. Помещение хорошо проветривается, а коллектив поддерживает новичков.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Черкассах, подходящее для тех, кто имеет опыт в пищевой промышленности - это обвалеватель. ООО "ТД Фудсервис" платит 30 000 гривен по сдельно-премиальной системе.

Здесь важно иметь навыки разделения туш на части, уметь обращаться с ножом, правильно срезать шпиг и обрабатывать окорока. Преимуществом считается опыт не менее одного года. День длится с 13:00 до 19:00, так что утро можно оставить для собственных дел.

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