Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області пропонують місцеві мешканці, які готові надати прихисток тим, хто внаслідок бойових дій залишився без власної домівки, повідомляє Politeka.

Інформація про актуальні варіанти розміщення розміщена на онлайн-ресурсі «Допомагай».

У Золотоніському районі господарі готові прийняти людей поважного віку з досвідом життя у сільських умовах. Будинок перебуває у хорошому стані, мебльований, обладнаний пічним та газовим опаленням. Усередині є кухня, окрема спальня, простора вітальня, водопровід як у приміщенні, так і на подвір’ї.

Додатково наявні колодязь, душ під відкритим небом, господарські споруди, город і плодовий сад. Перевага надається родині без шкідливих звичок, яка цінує спокій і природне оточення. Населений пункт має розвинену інфраструктуру: дитячий садок, магазин, медпункт, аптеку, школу, асфальтовані дороги.

У селі Легедзине Тальнівського району пропонується окрема кімната в приватному будинку для жінки віком від 60 років. Господар бере на себе оплату комунальних витрат. Пенсіонер, який надає житло, шукає співмешканку для спілкування та взаємодопомоги у побуті. Поруч із будинком розташований затишний сад, а навколишнє середовище вирізняється спокоєм.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області залишається одним із ключових напрямів підтримки для тих, хто вимушено залишив свої оселі та потребує тимчасового розміщення.

До слова, на платформі «Допомагай» також можна дізнатися про наявність гуманітарної підтримки, медичні ініціативи, волонтерську допомогу й інші пропозиції.

