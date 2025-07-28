Робота для пенсіонерів у Черкасах стає все більш доступною, адже на ринку праці з’являється більше пропозицій для людей, яким за 60, повідомяє Politeka.

Як свідчить платформа work.ua, зараз є чимало сфер, де робота для пенсіонерів у Черкасах не потребує надскладних навичок, а лише бажання навчатися.

Наприклад, підприємство ФОП Гричанюк А.В. шукає слюсаря. Зарплата коливається в межах від 32 000 до 35 000. Людина на цій посаді повинна знати технічні умови для встановлення та регулювання вузлів, розуміти принципи взаємодії з контрольно-вимірювальними приладами і володіти слюсарним інструментом.

Графік стандартний, без нічних змін. Також у цьому ж підприємстві доступна позиція зварювальника напівавтоматом. Тут платити обіцяють від 35 000 до 40 000 гривень. Якщо працівникові необхідне житло, то роботодавець надає його прямо на території підприємства.

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Основне завдання: виконання зварювання на серійному виробництві. Не потрібна спеціальна освіта або тривалий досвід, достатньо бажання навчатись. Умови праці комфортні. Приміщення добре провітрюється, а колектив підтримує новачків.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Черкасах, яка підходить для тих, хто має досвід у харчовій промисловості - це обвалювальник. ТОВ "ТД Фудсервіс" платить 30 000 гривень за відрядно-преміальною системою.

Тут важливо мати навички розділення туш на частини, вміти обходитись з ножем, правильно зрізати шпиг та обробляти окороки. Перевагою вважається досвід не менше одного року. День триває з 13:00 до 19:00, тож ранок можна залишити для власних справ.

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