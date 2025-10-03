Подорожчання продуктів у Харківській області помітне неозброєним оком і гарний врожай не врятував ситуацію.

Подорожчання продуктів у Харківській області відчутне на прикладі сезонних овочів та фруктів, повідомляє Politeka.

Незважаючи на сприятливий врожай,подорожчання продуктів у Харківській області помітне, що впливає на бюджет родин.

На ринках Харкова нині можна придбати огірки за середньою вартість в 35 гривень за кілограм, помідори - від 20 до 50, а капусту за 20. Кабачки та баклажани стали коштувати більше , 35 та 40 грн за кілограм.

На сливи також підняли цінник, їх наразі продають по 45–60. Аналітики відзначають, що така ситуація є наслідком комбінованих факторів, серед яких витрати на логістику, зберігання та підвищення витрат на робочу силу.

Таким чином подорожчання продуктів у Харківській області відбувається не лише через врожай, але й через зовнішні економічні чинники.

Аналітик Максим Гопка пояснює, що більшість овочів борщового набору зараз коштують дешевше, ніж торік, але під впливом холодів цінники можуть зрости.

За його словами, активна пропозиція триватиме ще протягом наступного місяця, а з настанням холодів потрібно буде витрачати додаткові ресурси на зберігання ґрунтових овочів, що призведе до збільшення вартості на 5-8%.

Зараз же ринок насичений, дефіциту не спостерігається. В супермаркетах ситуація схожа. У АТБ огірки коштують від 35 грн, помідори - від 20 до 50, капуста - 20, кабачки - 15–20, баклажани - 40, перець солодкий - 35-60.

Місцеві мешканці намагаються економити, шукаючи акційні пропозиції, або ж просто порівнюючи цінники в різних мережах супермаркетів та ринках.

