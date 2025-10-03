Розмір державної соціальної грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області для осіб, які не мають права на пенсію, становить 30 відсотків від прожиткового мінімуму.

Існує грошова допомога в Одеській області для пенсіонерів, які, досягнувши пенсійного віку, не змогли накопичити достатній страховий стаж для призначення пенсії, пише Politeka.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Якщо людина досягла 65-річного віку, але не має необхідного страхового стажу для виходу на пенсію, вона може оформити державну грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області для осіб, які не набули права на пенсію. Це важлива форма підтримки, яка дозволяє літнім людям, що опинилися у складних життєвих обставинах, отримувати регулярні виплати від держави.

Призначення такої виплати залежить від рівня доходів. Її можуть отримати ті громадяни, середньомісячний сукупний дохід яких за попередні шість календарних місяців (що передують місяцю, який передує місяцю звернення) не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню.

Відповідно до чинного законодавства, розмір державної соціальної грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області для осіб, які не мають права на пенсію, становить 30 відсотків від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. У 2025 році ця сума дорівнює 708,3 гривні.

Проте згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 265, якщо нарахована сума державної допомоги не досягає рівня прожиткового мінімуму, держава компенсує різницю шляхом надання адресної допомоги, щоб загальна виплата становила не менше 2361 гривні. Це означає, що літні люди, які не мають права на пенсію, все одно можуть розраховувати на гарантований державою мінімальний рівень фінансової підтримки.

Процедура призначення державної соціальної допомоги є зручною та доступною. Подати заяву можна кількома способами:

Особисто – у сервісному центрі територіального управління Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчих органів сільської, селищної чи міської ради відповідної громади, або у ЦНАПі.

Онлайн – за наявності технічної можливості через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія), використовуючи кваліфікований електронний підпис.

Поштою – надіславши пакет необхідних документів на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.

