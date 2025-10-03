Размер государственной социальной денежной помощи для пенсионеров в Одесской области для лиц, не имеющих права на пенсию, составляет 30 процентов прожиточного минимума.

Существует денежная помощь в Одесской области для пенсионеров, которые, достигнув пенсионного возраста, не смогли накопить достаточный страховой стаж для назначения пенсии, пишет Politeka.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Если человек достиг 65-летнего возраста, но не имеет необходимого страхового стажа для выхода на пенсию, он может оформить государственную денежную помощь для пенсионеров в Одесской области для лиц, не получивших права на пенсию. Это важная форма поддержки, позволяющая пожилым людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, получать регулярные выплаты от государства.

Назначение такой выплаты зависит от уровня доходов. Ее могут получить те граждане, среднемесячный совокупный доход которых за предыдущие шесть календарных месяцев (предшествующих месяцу, предшествующему месяцу обращения) не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн.

Согласно действующему законодательству размер государственной социальной денежной помощи для пенсионеров в Одесской области для лиц, не имеющих права на пенсию, составляет 30 процентов от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. В 2025 году эта сумма равняется 708,3 гривны.

Однако, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 26 марта 2008 года № 265, если начисленная сумма государственной помощи не достигает уровня прожиточного минимума, государство компенсирует разницу путем предоставления адресной помощи, чтобы общая выплата составляла не менее 2361 гривны. Это значит, что пожилые люди, не имеющие права на пенсию, все равно могут рассчитывать на гарантированный государством минимальный уровень финансовой поддержки.

Процедура назначения государственной социальной помощи удобна и доступна. Подать заявление можно несколькими способами:

Лично – в сервисном центре территориального управления Пенсионного фонда Украины через уполномоченных представителей исполнительных органов сельского, поселкового или городского совета соответствующей общины, или в ЦНАПе.

Онлайн – при наличии технической возможности через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда или Единый государственный вебпортал электронных услуг (Портал Действие), используя квалифицированную электронную подпись.

По почте – отправив пакет необходимых документов в адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины.

