Саме ця нестача створює ризики та робить дефіцит продуктів у Сумській області і сусідніх регіонах майже неминучим.

Дефіцит продуктів у Сумській області найближчим часом може серйозно позначитися на вартості харчових товарів, повідомляє Politeka.

Очікування наступного маркетингового року озвучив голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський. Він зазначив, що у сезоні 2025/26 аграрний сектор зможе зібрати близько 21 млн тонн пшениці, проте лише 10,3 млн т придатні для харчового використання. Особливу цінність має зерно першого та другого класів, необхідне для виготовлення хлібобулочної продукції. Прогнозований обсяг такого зерна складає лише 1,7 млн тонн, що суттєво менше від потреби.

Додаткову напругу формує конкуренція між переробними підприємствами та експортерами за обмежені обсяги високоякісного зерна. Частина фермерів зберігає врожай, очікуючи вигіднішої ціни. Така стратегія збільшує напруження на ринку борошна та готової продукції.

Варто також зазначити проблему з житом. У сезоні 2025/26 планується імпорт близько 9 тис. тонн, тоді як торік він складав лише 1,6 тис. Це свідчить про підвищену залежність від зовнішніх постачань і потенційний вплив на ціни хлібобулочних виробів.

У підсумку обмежені запаси зерна, конкуренція між учасниками ринку та відкладений продаж врожаю формують умови для подальшого подорожчання. Нестача пшениці високих класів вже визначає ключові тенденції та загрози для стабільності продовольчого забезпечення, демонструючи складність ситуації для регіону.

