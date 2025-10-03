Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області стало однією з ключових тем соціальної підтримки.

Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області надається через низку ініціатив, які розробила держава, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області передбачене законодавством і регулюється спеціальними державними механізмами.

Йдеться про житловий фонд соціального призначення, який визначає, хто і за якими умовами може скористатися пільгою. Процес тривалий, адже вимагає збору документів та очікування, але саме він дає шанс отримати безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області.

У першу чергу підтримку отримують ті, хто найбільше цього потребує. Це військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, сироти та діти, що залишилися без батьківського піклування. У списку також родини загиблих воїнів та громадяни, чиї домівки були зруйновані внаслідок війни.

Для ВПО держава пропонує нові оселі у безпечних регіонах або службові квартири. Часто це тимчасовий варіант, але він дозволяє родинам адаптуватися та почати будувати нове життя. Пріоритет мають сім’ї з дітьми, люди похилого віку та ті, хто має проблеми зі здоров’ям.

Серед діючих ініціатив варто виокремити кілька. Програма "єВідновлення" орієнтована на ВПО та громадян, які втратили свій дім через бойові дії.

Вона передбачає компенсацію у вигляді сертифікатів на придбання нового помешкання або грошові виплати, які можна використати для будівництва.

Окрім цього, діє програма "єОселя". Вона розрахована на військових, медиків, педагогів і науковців. Учасники мають можливість отримати іпотеку під 3%. Для інших категорій громадян ставка становить 7%.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право