Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области стало одной из ключевых тем социальной поддержки.

Речь идет о жилом фонде социального назначения, определяющем, кто и по каким условиям может воспользоваться льготой. Процесс длительный, потому что требует сбора документов и ожидания, но именно он дает шанс получить бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области.

В первую очередь поддержку получают те, кто больше всего в этом нуждается. Это военнослужащие, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки. В списке также семьи погибших воинов и граждане, чьи дома были разрушены в результате войны.

Для ВПЛ государство предлагает новые дома в безопасных регионах или служебные квартиры. Часто это временный вариант, но позволяет семьям адаптироваться и начать строить новую жизнь. Приоритет имеют семьи с детьми, пожилые люди и те, кто имеет проблемы со здоровьем.

Среди действующих инициатив следует выделить несколько. Программа "Восстановление" ориентирована на ВПЛ и граждан, которые потеряли свой дом из-за боевых действий.

Она предусматривает компенсацию в виде сертификатов на приобретение нового дома или денежные выплаты, которые можно использовать для строительства.

Кроме этого, действует программа "еселя". Она рассчитана на военных, медиков, педагогов и ученых. Участники могут получить ипотеку под 3%. Для других категорий граждан ставка составляет 7%.

