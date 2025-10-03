Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 4 по 5 жовтня в Кіровоградській області.

Через впроваджені капітальні ремонти запланований графік відключення світла з 4 по 5 жовтня в Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 4 по 5 жовтня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У четвер, 4 числа, заплановані роботи з 9:00 до 17 години у населеному пункті Гайворон на вулицях:

Весняна, 4, 6, 8;

Героїв Рятувальників пров., 14, 16, 18-19, 21;

Героїв Рятувальників, 51/2, 53, 56, 57/2, 58-61, 62/20, 62/25, 63, 64/20, 67-80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;

Дружний пров., 6;

Івасюка Володимира пров., 8;

Центральна, 130, 132, 134, 136-138, 140, 143, 143/12, 144, 146/11, 147, 150, 152-153, 157, 159, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 227, 233/2, 235, 237А, 239, 241, 245/1, 251, 253, 255, 257, 259/1, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 2971, 301, 303, 305, 307, 309, 315.

Трояндова, 1-6, 8-9, 10А, 12-13, 14/11, 17/8, 18-19, 21, 23-24, 26, 28;

Успішний пров., 10, 12, 12а, 14-15, 21;

Хлібозаводський пров., 2/249, 3-12, 14-17, 19;

Шкільна, 1/2, 2/6, 3-5, 7-12, 14, 16-19, 21, 27, 36, 38, 40;

Шкільний пров., 1, 2/24, 4, 6, 8, 10, 12/13, 14/12, 16;

Щаслива, 1/20, 3-9, 9А, 10, 12, 14-15, 16/39, 17, 19, 23, 27, 27/35, 29/37;

Яблуневий пров., 3-5, 7-8.

У п'ятницю, 5 числа вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Гайворон, вулиці:

Овражний., 2/2, 4, 6, 8, 10;

Олексія Глобенка пров., 1/2, 2а, 4, 6-9, 9а, 11-18, 22, 24, 26;

Ольги Кобилянської пров., 7-8;

Ольги Кобилянської, 3-6, 10;

Переїздний, 9, 11, 13-16, 16а, 17-20, 21/1, 22-29;

Пилипа Орлика, 1-4, 4а, 6-8, 8А, 9, 9б, 11, 11А, 12-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Підлісна, 1, 1В, 3-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

Пісочна, 1, 1б, 6-7, 10-11, 11а, 12-17, 19-20, 20а, 21, 23, 25, 27, 29, 30/45, 31, 33, 35, 37/27, 39/27, 41, 43, 49/4;

Піщаний пров., 1, 1А, 2/10, 3-4, 6, 8, 14, 16, 20, 22, 24/31;

Пляжна, 1, 3, 4/2, 5, 8-16, 18-23, 23а, 24-34, 36-39, 40/17, 41, 45, 61;

Покровська, 7, 7А, 7Б, 9-11, 14, 14А, 15, 16А, 16Б, 17, 18/22, 19-20, 21А, 23, 25/26, 26, 26А, 29/1.

