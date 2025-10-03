Нова система оплати проїзду у Кропивницькому забезпечує більш швидкий і комфортний спосіб користування громадським транспортом.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому готується до впровадження з використанням електронних квитків, повідомляє Politeka.

Раніше місто планувало запровадити цифрові талони, а інформація про тарифи та правила користування була опублікована на офіційному порталі міської ради. Громадяни мали можливість залишати відгуки та пропозиції, щоб впливати на роботу майбутнього сервісу.

Новий формат дозволяє пасажирам оплачувати поїздки банківськими картками, через мобільні додатки або електронні гаманці. Валідатори автоматично списують кошти під час проходження, тож готівка більше не обов’язкова. Первісне встановлення обладнання відбулося до воєнних подій, однак через перебої з електропостачанням запуск довелося відкласти. Нині завершується тестування та фінальна модернізація системи.

Квитки будуть доступні у різних форматах: короткострокові на тиждень, місяць або рік, а також «вільний гаманець», який можна поповнювати за потреби.

Для пільгових категорій встановлено обмеження: щодня або до шістдесяти поїздок на місяць. Поповнити баланс можна через термінали, онлайн-сервіси або пункти продажу, при цьому паперові талони залишаються доступними у водіїв та кондукторів. Монтаж і обслуговування системи здійснює компанія-переможець конкурсу, що надає цілодобову підтримку через контакт-центр.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому забезпечує більш швидкий і комфортний спосіб користування громадським транспортом. Очікується, що електронні квитки сприятимуть зменшенню черг на зупинках, оптимізації маршрутів і полегшать щоденні поїздки для всіх категорій пасажирів.

