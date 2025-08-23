Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре необходимо пройти простую регистрацию.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются в социальном ресторане в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

В городе ежедневно работает социальный ресторан "Перемога", предоставляющий бесплатные горячие обеды людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, речь идет о пенсионерах и внутренне перемещенных лицах, пострадавших от войны, оставшихся без средств к существованию или находящихся в социальной изоляции.

Инициатива направлена на обеспечение ежедневного горячего питания до 500 человек. Главными посетителями заведения являются именно пожилые люди, которые особенно остро реагируют на последствия войны. Многие из них остались без работы, живут на минимальную пенсию, имеют хронические болезни или нуждаются в психологической поддержке. В таких условиях даже одна порция теплой пищи может иметь огромное значение, возвращая чувство заботы и поддержки.

Воспользоваться возможностью получения бесплатных обедов могут и переселенцы, вынужденно покинувшие свои дома и поселившиеся в городе.

Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре необходимо пройти простую регистрацию через чат-бот учреждения в мобильном приложении Telegram. Алгоритм действий включает загрузку приложения, поиск чат-бота, выполнение инструкций и подтверждение регистрации. После этого пользователь может ежедневно приходить в социальный ресторан и получать полноценные обеды, приготовленные из свежих продуктов.

Заведение работает ежедневно, с понедельника по воскресенье, в промежутке с 11 часов утра до 16 часов дня. Ресторан расположен в центральной части города Днепра по адресу: улица Владимира Вернадского, дом 1–3.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре и деятельность ресторана частично финансируется за счет благотворительных взносов. На специальной онлайн-платформе каждый неравнодушный может внести свой вклад, нажав кнопку "угостить". Даже небольшая сумма способна обеспечить одну порцию горячей пищи для нуждающегося человека и подарить ему не только сытость, но и надежду.

