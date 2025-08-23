Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі необхідно пройти просту реєстрацію.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються у соціальному ресторані у вигляді гарячих обідіів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

У місті щоденно працює соціальний ресторан "Перемога", що надає безкоштовні гарячі обіди людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зокрема, мова йде про пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни, залишилися без засобів до існування або перебувають у соціальній ізоляції.

Ініціатива має на меті забезпечити щоденне гаряче харчування до 500 осіб. Головними відвідувачами закладу є саме люди похилого віку, які особливо гостро реагують на соціальні й економічні наслідки війни. Чимало з них залишилися без роботи, живуть на мінімальну пенсію, мають хронічні хвороби або потребують психологічної підтримки. У таких умовах навіть одна порція теплої їжі може мати величезне значення, повертаючи відчуття турботи й підтримки.

Скористатися можливістю отримання безкоштовних обідів можуть і переселенці, які вимушено покинули свої домівки та оселилися в місті.

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі необхідно пройти просту реєстрацію через чат-бот установи у мобільному додатку Telegram. Алгоритм дій включає завантаження застосунку, пошук чат-бота, виконання інструкцій та підтвердження реєстрації. Після цього користувач може щодня приходити до соціального ресторану та отримувати повноцінні обіди, приготовлені зі свіжих продуктів.

Заклад працює щоденно, з понеділка по неділю, у проміжку з 11 години ранку до 16 години дня. Соціальний ресторан розташований у центральній частині міста Дніпро за адресою: вулиця Володимира Вернадського, будинок 1–3.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі та діяльність ресторану частково фінансується за рахунок благодійних внесків. На спеціальній онлайн-платформі кожен небайдужий може зробити свій внесок, натиснувши кнопку "пригостити". Навіть невелика сума здатна забезпечити одну порцію гарячої їжі для людини, яка цього потребує, і подарувати їй не лише ситість, а й надію.

