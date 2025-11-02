Обмеження руху транспорту, які ввели в Закарпатській області, варто враховувати місцевим жителям при плануванні поїздок.

Обмеження руху транспорту в Закарпатській області стосуються Ужгорода, повідомляє Politeka.

На в’їзді до міста частково перекриють одну зі смуг, щоб забезпечити безпечне проведення ремонтних робіт і впорядкувати курсування автотранспорту.

Обмеження руху транспорту в Закарпатській області діятиме на ділянці вулиці Карпатської України, що сполучає перехрестя з вулицями Олександра Блеста та Проєктною.

Від 30 жовтня водіям слід бути уважними, адже ліву смугу тимчасово перекрили, на період виконання дорожніх робіт. У міській раді наголошують, що повного перекриття не буде, однак проїзд на цій ділянці стане трохи мегш зручним.

Працівники департаменту міської інфраструктури встановили попереджувальні знаки, які інформують про зміни схеми проїзду автотранспорту. Водіїв закликають завчасно планувати маршрут, щоб уникнути заторів та зайвих затримок у дорозі.

На ділянці, де діє обмеження руху транспорту в Закарпатській області, тривають масштабні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття.

Тут уже виконали фрезерування старого асфальту, оновили бордюри, облаштували нові зливоприймачі для відведення дощової води та вклали вирівнювальний шар асфальтобетону.

Роботи просуваються поетапно, щоб водночас зберігати можливість курсування для автівок та маршруток. Як пояснюють фахівці, ці зміни дозволять суттєво покращити стан дорожнього покриття та безпеку на в’їзді до Ужгорода.

