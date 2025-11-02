Ограничения движения транспорта, которые были введены в Закарпатской области, следует учитывать местным жителям при планировании поездок.

Ограничения движения транспорта в Закарпатской области относятся к Ужгороду, сообщает Politeka.

На въезде в город частично перекроют одну из полос, чтобы обеспечить безопасное проведение ремонтных работ и упорядочить курсирование автотранспорта.

Ограничение движения транспорта в Закарпатской области будет действовать на участке улицы Карпатской Украины, соединяющей перекресток с улицами Александра Блеста и Проектной.

С 30 октября водителям следует быть внимательными, ведь левую полосу временно перекрыли, на период выполнения дорожных работ. В городском совете подчеркивают, что полного перекрытия не будет, однако проезд на этом участке станет немного удобнее.

Сотрудники департамента городской инфраструктуры установили предупредительные знаки, информирующие об изменениях схемы проезда автотранспорта. Водителей призывают заранее планировать маршрут, чтобы избежать пробок и лишних задержек в пути.

На участке, где действует ограничение движения транспорта в Закарпатской области, продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту дорожного покрытия.

Здесь уже выполнили фрезерование старого асфальта, обновили бордюры, обустроили новые ливнеприемники для отвода дождевой воды и вложили выравнивающий слой асфальтобетона.

Работы продвигаются поэтапно, чтобы сохранять возможность курсирования для автомобилей и маршруток. Как объясняют специалисты, эти изменения позволят существенно улучшить состояние дорожного покрытия и безопасность на въезде в Ужгород.

