Робота для пенсіонерів у Львові включає вакансії у продажах, випічці та кулінарії.

Робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні напрями зайнятості, повідомляє Politeka.

Портал work.ua публікує актуальні вакансії від великих компаній і місцевих роботодавців, які пропонують офіційне оформлення, навчання та стабільну оплату.

Компанія Vodafone Retail Україна шукає продавця-консультанта з оплатою від 20 000 до 45 000 грн плюс бонуси. Працівник займається консультуванням клієнтів щодо смартфонів, аксесуарів, продуктів бренду, проводить продажі готівкою, безконтактно чи в кредит, бере участь у прийманні товарів, інвентаризації, дотримується стандартів мерчендайзингу. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки, лікарняні, медичне страхування, наставництво й перспективу кар’єрного росту.

У сфері харчування є пропозиції від «Сільпо» та Smaki-maki. У «Сільпо» пекар отримує 32 600–46 300 грн, готує тісто різних видів, випікає хліб, булочки, пироги, круасани. Компанія гарантує стабільну зарплату, оформлення відповідно до законодавства, страхування життя та підтримку під час адаптації.

У Smaki-maki відкрито вакансію кухаря-сушиста із заробітком 39 000–42 000 грн. Обов’язки включають приготування суші, боулів та інших позицій японського меню. Працівникам надають оплачуване стажування, премії за якість, безкоштовне харчування, знижки на продукцію й трансфер після зміни. Графіки 2/2, 3/3 або 3/2 дозволяють гнучко планувати робочий час.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові включає вакансії у продажах, випічці та кулінарії. Усі позиції передбачають офіційне оформлення, стабільний дохід, наставництво та зручні умови, що допомагає підтримувати активність і фінансову незалежність.

