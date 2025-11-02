Работа для пенсионеров во Львове включает вакансии в продажах, выпечке и кулинарии.

Работа для пенсионеров во Львове охватывает разные направления занятости, сообщает Politeka.

Портал work.ua публикует актуальные вакансии от крупных компаний и работодателей, которые предлагают официальное оформление, обучение и стабильную оплату.

Компания Vodafone Retail Украина ищет продавца-консультанта с оплатой от 20000 до 45000 грн плюс бонусы. Работник занимается консультированием клиентов по смартфонам, аксессуарам, продуктам бренда, проводит продажи наличными, бесконтактно или в кредит, участвует в приеме товаров, инвентаризации, соблюдает стандарты мерчендайзинга. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска, больничные, медицинское страхование, наставничество и перспективу карьерного роста.

В сфере питания есть предложения от "Сильпо" и Smaki-maki . В «Сильпо» пекарь получает 32 600–46 300 грн, готовит тесто разных видов, выпекает хлеб, булочки, пироги, круассаны. Компания гарантирует стабильную зарплату, оформление в соответствии с законодательством, страхование жизни и поддержку при адаптации.

В Smaki-maki открыта вакансия повара-сушиста с заработком 39 000–42 000 грн. Обязанности включают приготовление суши, боулов и других позиций японского меню. Работникам предоставляют оплачиваемую стажировку, премии за качество, бесплатное питание, скидки на продукцию и трансфер после смены. Графики 2/2, 3/3 или 3/2 позволяют гибко планировать рабочее время.

Итак, работа для пенсионеров во Львове включает вакансии в продажах, выпечке и кулинарии. Все позиции предусматривают официальное оформление, стабильный доход, наставничество и удобные условия, помогающие поддерживать активность и финансовую независимость.

