Подорожчання продуктів у Запоріжжі стало неприємною новиною для місцевих мешканців, які відчувають, що їх витрати збільшуються.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі зафіксоване у вересні 2025 року, і статистика показує, що вартість деяких позицій суттєво змінилася, повідомляє Politeka.

За даними моніторингу Мінфіну, кефір Селянський 2,5% сьогодні коштує в середньому 62,35 грн за 950 мл, тоді як у серпні його середня вартість була 58,45. У магазинах Auchan він залишився на рівні 55,90 грн, а Megamarket підняв ціну з 66 до 69,40.

Масло Селянське 72,5% наразі коштує 117,72, тоді як у минулому місяці це було 110,76 грн, при цьому у Metro цінник зріс з 115,44 до 118,46.

За молоко Простонаше 1% наразі потрібно буде віддати 55,15, замість 49,99, що теж додає відчутного навантаження на сімейний бюджет. Ці дані показують, що подорожчання продуктів у Запоріжжі відчутне у базовому продовольчому кошику.

Ще більш помітні коливання зафіксували на гриби та овочі. Печериці 1 кг виросли з 158,56 грн до 164,90, Metro підняв цінник з 194,90 до 197,50, а Megamarket – з 173,61 до 178,20.

В той же час, молода капуста за місяць піднялася з 29,61 до 37,47 у середньому, при цьому Megamarket збільшив вартість з 41,86 до 48,60. Помідори рожеві піднялися з 69,09 до 74,13, а у Novus навіть досягли 79,99 гривень.

Це яскраво демонструє, що подорожчання продуктів у Запоріжжі зачіпає різні групи товарів, і відчутно б’є по гаманцю звичайних українців.

Фахівці пояснюють, що такі коливання обумовлені сезонними чинниками та змінами логістики, а також підвищеним попитом. Якщо порівнювати чеки серпня і вересня, видно, що різниця у деяких позиціях доходить до 10–15%.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області: названо громади, де відбудеться роздача їжі.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі: в ПФУ назвали розмір виплат, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: які документи потрібно подати, щоб отримати прихисток.